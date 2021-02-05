«القتل جزاء المعروف».. عاطل ينهي حياة خفير وفر له عمل ووجبة عشاء

«أثناء إعداد الشاي عقب تناولنا العشاء معا، في بمخزن أخشاب، طلبت منه المبيت في المكان لعدم قدرتي ماليا وجسمانيا علي السفر لمقر إقامتي بالمنوفية، وبعد موافقته قتلته وسرقت 500 جنيه»، تلك هي اعترافات نجار مسلح من محافظة المنوفية بعد ضبطه بتهمة قتل خفير خصوصي بمخزن خشب في قليوب لسرقته والإستيلاء علي أمواله و هاتفه المحمول.

البداية

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بورود بلاغا من مالك مخزن أخشابباكتشافه مقتل الخفير الخصوصى، 55 عامًا.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه نجار مسلح مقيم بتلا في المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بجريمته واعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

النيابة تقرر حبس المتهم

وعقب العرض على النيابة، أمر أحمد الأمبابي، مدير نيابة قليوب، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

اعترافات المتهم

أدلي المتهم باعترافاته أمام النيابة عقب تمثيل الجريمة، مشيرا إلى أنه مقيم بإحدى قري محافظة المنوفية، أتى لمدينة قليوب للبحث عن عمل برفقة شقيقه الذى عرفه علي المجنى عليه ليساعدة في إيجاد فرصة عمل، ولم يتأخر المجني عليه ووعد بمساعدته، وتحدث مع صاحب العمل فوافق على تشغيله فورا.

أضاف المتهم: «مكثت مع المجنى عليه بعد نهاية أول يوم عمل وطلبت منه المبيت لبعد محل سكني فوافق وقدم لي وجبة العشاء، وأثناء قيامه بإعداد الشاى زين لي الشيطان جريمة قتله لأتخلص منه لحاجتى للمال حيث أننى منذ فترة لم أعمل ولا يوجد معي نقود».

وروي المتهم كيفية حدوث الجريمة مشيرا إلي أنه غافل المجني عليه وقام بضربة بقطعة حديدية من محتويات المخزن علي رأسه فلقي مصرعه في الحال ثم قام بوضع قطع من الأخشاب فوق جثته لإخفاء جريمته واستولى على متعلقاته الشخصية «500 جنيه وهاتف محمول»، ثم هرب وتم بإرشاده ضبط الآداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المُستولَى عليه.