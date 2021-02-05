خدمات صحية لـ 18 ألف سيدة في مبادرة العناية بالأم والجنين بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بالأم والجنين، ضمن جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وقدمت مديرية الصحة الخدمات الطبية لـ 18 ألف و565 سيدة من السيدات الحوامل، من خلال 260 وحدة صحية ومركزا طبيا بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف لفحص الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تراعي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال فرق طبية واطقم تمريض على كفاءة عالية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت في وقت سابق عن فحص 8412 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، والتي تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

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