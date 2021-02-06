لو موبايلك بيهنج.. ازاي ترجعه جديد من غير ما تفقد بياناتك؟

في كثير من الأحيان، يجد مستخدمي الموبايلات الجهاز الخاص بهم أصبح ثقيل في التحميل، وغير قابل لاستقبال أي من الأوامر التي يوجهها له المستخدم، وعند وصوله إلى هذه الحالة، من الممكن أن يفقد أي من بيانات الموبايل الهامة التي يحتفظ بها المستخدم على الموبايل، سواء كانت تلك البيانات ملفات أو صور أو أرقام الاصدقاء والأقارب، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية تنظيف الموبايل من الفيروسات لتقليل التهنيج دون فقد أي من البيانات، كالتالي:

خطوات نقل بيانات الموبايل للميل أو Drive

- في البداية يقوم المستخدم بفتح الملف الخاص والمراد الاحتفاظ بالبايات الموجوده به.

- ثم يقوم بالضغط على اختيار مشاركة أو share، ثم بعد ذلك يختار التطبيق الذي يريد الاحتفاظ بالملفات الخاصة من خلاله، سواء كان الميل الخاص به أو Drive.

- ثم يقوم بإرسال الملف لشخص مقرب عبر الميل أو الاحتفاظ به على صفحة Drive الخاصة بالمستخدم.

خطوات تنظيف الجهاز أو إجراء إعادة ضبط المصنع

- بعد أن يتأكد المستخدم من نقل جميع البيانات والملفات التي يرغب في الاحتفاظ بها، يقوم بالدخول على إعدادت الهاتف أو Settings.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بضبط نظام الموبايل أو System.

- ثم يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار أيقونة «إعادة تعيين» أو Reset.

- إذا كانت رغبة المستخدم هي إعادة تعيين جميع الإعدادات الخاصة بالموبايل دون مسح الملفات والصور والبيانات الخاصة بالمستخدم، يتم اختيار إعادة تعيين الإعدادات أو reset all Settings.

- إذا كانت رغبة المستخدم هي إعادة تعيين الإعدادات الخاصة ببيانات الهاتف أو الواي فاي، يتم اختيار إعادةتعيين إعدادات الشبكة أو Network Settings reset.

- وإذا كان الهاتف يحتاج إلى تنظيف جميع البيانات الموجوده به، ومسح كل شيئ به حتى يتم التخلص من الفيروسات، يقوم المستخدم باختيار إعادة ضبط المصنع أو Factory Data reset.