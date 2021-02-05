أزمة قلبية تنهي حياة طفلة أثناء لهوها بمنزل الأسرة في طنطا

سيطرت حالة من الذهول والحزن على أهالي قرية «شقرف»، التابعة لمركزطنطا بالغربية، إثر وفاة طفلة لم يتخط عمرها عامين ونصف العام، اليوم، بأزمة قلبية أثناء لهوها مع أشقائها.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول الطفلة «سلمي.م»، عامين ونصف العام، جثة هامدة، بدون أية علامات ظاهرية على جسدها.

وبسؤال والداها تبين أنها توفيت إثر إصابتها بأزمة قلبية بشكل مفاجئ، حيث كانت تلعب مع أشقائها بمنزل الأسرة وأثناء اللعب شعرت الصغيرة بالاجهاد وضيق في التنفس وسقطت مغشيا عليها.

وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، و تبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية أودت بحياتها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.