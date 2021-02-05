فحص وعلاج 1634 مواطنا في قافلة طبية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، نفذت قافلة طبية بقرية الاسماعيلية، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الاسماعيلية، خلال يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1634 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 275 حالة جراحة و 494 حالة اطفال و226 باطنة و116 قلب و 91 نساء و61 تنظيم اسرة و117انف واذن، الى جانب انه تم عمل 99 تحاليل مختلفة و89 حالات موجات صوتيه و عمل 9 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 113 مترددا وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى نتنظيم ندوات تثقيف صحى لـ76 متردد، كما تم استخدام 11عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

يشار أن تلك القوافل تستهدف القري الأكثر احتياجا ويتم تقديم خدمات طبية علي أعلي مستوي وبالمجان، ويتم اختيار القري التي تبعد مسافة تزيد عن 15 كيلو متر عن أقرب مستشفي عام أو مركزي.

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