حظك اليوم السبت 6-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتابع عدد كبير من المواطنين حظ البرج التابع لهم يوميًا، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تحسن التصرف ماليا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. لديك اليوم مشاعر إيجابية وتبدو مستعدا للاقتراب ممن تحب بود.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير، ويوافق تاريخ ميلاده 14 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان عبدالحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثلة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من نشاطات عملية أو أعمال خيرية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أكرم حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أحمد مالك، ويوافق تاريخ ميلاده 29 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم في تعاملاتك وحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المغنية الأمريكية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وتحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمدك بالثقة في النفس وتساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يجعلك أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.