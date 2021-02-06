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حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | السبت 06 فبراير 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور غيور ويتسم بالرومانسية، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تحسن التصرف ماليا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. لديك اليوم مشاعر إيجابية وتبدو مستعدا للاقتراب ممن تحب بود.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير، ويوافق تاريخ ميلاده 14 مايو.

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