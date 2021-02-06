حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء ذكي وسريع البديهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان عبدالحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.