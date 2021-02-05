افتتاح مسجدين بالبحر الأحمر.. ووكيل الأوقاف: رسالتنا إعمار بيوت الله

افتتحت أوقاف البحر الأحمر اليوم الجمعة مسجدين، أحدهما بمدينة القصير والآخر بحلايب، بتكلفة أكثر من أربعة ملايين جنيه، تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف، بحضور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، وعدد من قيادات الأوقاف، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تتبناها الدولة في افتتاح عدد من المساجد على مستوى الجمهورية.

وكشف الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم بمدن البحر الأحمر تعدت تكلفتها الإنشائية أربعة ملايين جنيه، أحدهما مسجد الشريف إسماعيل بمنطقة العوينة بمدينة القصير، والثاني مسجد علبة بمدينة حلايب، وقامت وزارة الأوقاف باستكمال الفرش والتجهيزات في إطار خطة الدولة بافتتاح عدد من المساجد على مستوى الجمهورية تحت رعاية وزير الأوقاف.

لافتا إلى أن اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها، وبحضور القيادات الدينية والدعوية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وكشف الشيمي، في حديثه لـ«الوطن» أنه عقد اجتماع بعدد من قيادات الأوقاف بالبحر الأحمر، بحضور الشيخ الشحات مدير المتابعة، والشيخ إسماعيل السباعي، مدير إدارة أوقاف الغردقة، ومفتشي الإدارة، حيث تم التشديد على السادة الأئمة بالالتزام بتعليمات الوزارة والاهتمام بالإجراءات الاحترازية ومواصلة النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي من أجل المحافظة علي بيوت الله خالية من الأمراض والمحافظه علي صحة المصلين.

وأشار الشيمي، إلى الجهد المبذول من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عنايته ببيوت الله، مؤكدا أن رسالة الأوقاف هي عمارة بيوت الله والحفاظ على قدسيتها، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا.

جدير بالذكر أنه تم اليوم الجمعة افتتاح عدد (28) مسجدا جديدا على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة (847) مسجدا، في ظاهرة تعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد.