لو عايز تعمل مشروع على عربة متنقلة.. اعرف الشروط والضوابط

في ظل عدم توافر فرص عمل حكومية بكثرة، يتجه الشباب إلى عمل مشاريع خاصة، يكسبون من خلالها قوت يومهم ويحسنون مصادر دخلهم، وفي إطار تشجيع الدولة للشباب لأفكار المشروعات الصغيرة المبتكرة وأبرزها عربات الطعام المتنقلة، صدر قانون تنظيم عمل الوحدات المتنقلة المعروفة بـ«عربات الطعام».

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز شروط وضوابط وكيفية تشغيل والحصول على عربة طعام متنقلة لعمل مشروع عليها:

- مدة الترخيص تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل دفع 5 آلاف جنيه، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

- تحدد فئات الرسم وفقًا لنوع الوحدة ومدة الترخيص، فبالنسبة للوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق ستكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو أكثر، مقابل رسوم 5 آلاف جنيه، بينما تكون مدة الترخيص للوحدة غير المعدة للسير على الطرق ثلاث سنوات أو أكثر، مقابل رسوم 3 آلاف جنيه سنويًا أو ألفي جنيه سنويًا.

- يجب مراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

- إحضار الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة، وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.

- يجب أن تتوافر في العربة الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة.

- وضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة، موضحة بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف، فضلاً عن الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- لابد أن تكون المواد المستخدمة داخل وخارج العربة من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا.

- أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة.

- الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين كل وحدة طعام متنقلة وأخرى مماثلة، والتي لا تقل عن 300 متر، كحد أدنى على الرصيف الواحد.

وإذا طلبت الحصول على الترخيص للعربة المتنقلة من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية يُشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي والهدف منها وطبيعة المشروع الذي سيقام عليها المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية.