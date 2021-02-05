خبير: تكاليف النقل والشحن أبرز أسباب ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية

دائمًا ما يؤثر تغيير سعر الصرف على قطاع السيارات، بالإضافة إلى سعر عمليات نقل السيارات المستوردة والصناعات المغذية وقطع الغيار للسيارات، ومع زيادة أسعار سعر الصرف الأجنبي «اليورو» أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، كيف ستكون الصورة داخل سوق السيارات المحلي المصري؟ وهل سينعكس ذلك على أسعار السيارات الأوروبية؟

يقول ذكي فؤاد، خبير المبيعات وتسويق السيارات، إن السيارة القادمة من الخارج، لها مكونات للسعر وتحديد التكلفة الخاصة بها قبل وصولها إلى الميناء للوكيل المحلي، حيث يتم وضع قيمة وتكلفة عملية الشحن والتأمين فور خروجها من المصنع.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة يتمثل في جائحة كورونا، التي لا تزال تهدد العديد من القطاعات الصناعية بفعل الإجراءات والتدابير المُتخذه من قبل حكومات الدول في مواجهة تلك الأزمة؛ والتسبب في قلة عمليات الشحن للسيارات والقطع المغذية لعمليات التجميع المحلي وقطع الغيار اللازم توافر بالسوق المحلي خلال الشهور الماضية منذ أندلاع الأزمة، وتوقف عمليات الإنتاج داخل عدد من مصانع السيارات بالعالم، وعمل البعض الآخر بنصف القوى العاملة، الأمر الذي ترتب عليه قلة السيارات التي يتم إنتاجها وتصديرها إلى الدول المستهلكة، وأيضًا ثبات التكلفة المالية الخاصة بعمليات الشحن والتأمين مع قلة المطلوب من السيارات.

وأضاف، أن العبارات الخاصة بعمليات نقل وشحن السيارات المستوردة من دول المنشأ الأوروبي وغيرها، تكفي لعدد سيارات يصل إلى 5 آلاف سيارة خلال العملية الواحدة، بسعر تكلفة للشحن والتأمين وعمليات النقل، وفي غضون الأزمة أصبح عدد المستورد من السيارات أقل من الطبيعي وبالتكلفة نفسها، مما يترتب عليه زيادة في سعر السيارة فور طرحها بالسوق.

وأشار إلى عدم انتظام عمليات الشحن ونقص المعروض بالسوق المحلي ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار وظهور ما يسمى بـ«الأوفر برايس» من قبل عدد من الموزعين والمحتكرين لعدة طرز مطلوبة في السوق.