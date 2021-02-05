إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص مع «توك توك» بالإسماعيلية

أُصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة إثر تصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك» على طريق «الصالحية- القنطرة» بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب يفيد بتصادم السيارة رقم «8749 ر.ل.ا» مع «توك توك» بدون لوحات، أمام قرية السلام بطريق الصالحية القنطرة غرب.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من صابرين إبراهيم محمد 55 سنة مقيمة بمحافظة الشرقية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعلاء الدين فتحي 20 سنة مقيم بمدينة القنطرة غرب نمرة 4 مصاب بكسر بالكتف الأيمن مسلم محمد ابراهيم 64 سنة مصاب بجرح قطعي بالجبهة وفاطمة علي زايد 38 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني ومحمد سليمان سليم 38 سنة مصاب كسر بالقدم اليسرى وجميعهم مقيمين القنطرة غرب.

وقالت المصادر الطبية ان حالة المصابين مستقر، وأنه جارِ عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة لهم للاطمئنان من عدم وجود نزيف داخلي.

وأصيب 5 أشخاص في حادث آخر اليوم الجمعة بينهم ثلاثة أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي قرب محطة تحصيل الرسوم بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إبراهيم أسامة إبراهيم، 38 سنة، مقيم ببورسعيد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة السيد محمد 36 سنة مقيمة بنفس العنوان، مصابة باشتباة خلع بالكتف الأيمن، وإسراء إبراهيم الصباحي، 3 سنوات، مصابة بجرح قطعي في الرأس، وأسامة إبراهيم أسامة، 10 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأسيل إبراهيم أسامة 7 سنوات، مصابة بجرح أسفل العين اليمنى.