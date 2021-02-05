باحث مصري يصمم مجهرا يكسر أحد قوانين الفيزياء: حصل بحث مشابه له على «نوبل»

كشف هيثم أحمد شعبان، الباحث في المعهد الاتحادي السويسري، عن تفاصيل الابتكار الجديد الذي طوره، وحصل بسببه على جائزة أفضل بحث في 2020، بمجلة «جينوم بيولوجي»، وأفضل بحث في مجال البيولوجي آخر 20 سنة.

تفاصيل البحث الجديد

وقال «شعبان»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، إنه صمم مجهرا «ميكروسكوب»، كسر من خلاله قانونا من قوانين الفيزياء، وهو «حيود الضوء»، موضحا أن البشر كان لديهم حد معين من الرؤية وهو 250 نانوميتر، وفي عام 2015 ابتكر مجموعة من العلماء ميكروسكوب، كسر هذا القانون ووصل إلى 20 و30 نانوميتر، ومخترعوه حصلوا على جائزة نوبل، ولكن المشكلة أنهم كانوا يرون الخلية وهي ميتة، ولا يستطيعون رؤية الخلية أثناء عملها وهي حية، وكان هذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا.

وأضاف الباحث المصري في سويسرا، أنه بعد الانتهاء من الدكتوراة بدأ العمل على هذا الأمر، وهذا تطلب معرفة علوم جديدة على تخصصه، مثل علوم الكومبيوتر، واستطاع تحويل هذا الميكروسكوب لرؤية الخلايا الحية، ووصل لدرجة 70 نانوميتر.

أهمية البحث الجديد

وأكد: «لو استطعنا معرفة كيف تعمل الخلية، سوف نفهم كل الخليقة الحية، ونستطيع توقع الأمراض الجينية في مراحل مبكرة، والميزة الأكبر في هذا الأمر أننا نستطيع رؤية كل خلية بمفردها، وهذا يساعد في تحديد الخلية التي يوجد بها مشكلة بطريقة سهلة ودقة عالية جدًا، لافتا إلى أن مشروع الجينوم الأمريكي الذي أنشىء في أوائل التسعينات في التسعينات، وجد أن هناك اختلاف بنسبة 1% فقط بين الشعوب في العالم، وهذه النسبة هي المسؤولة عن الاختلافات الواسعة التي توجد بين الشعوب على الكرة الأرضية».

وشدد على أنهم كانوا يعملون على الخلايات الميتة، ويحصلون على ملايين الخلايا للحصول على المعلومات، ومع الاختراع الجديد يمكن رؤية الخلية حية، وأيضا رؤية ما يحدث داخل الخلية الواحدة.

الأمل في العودة لمصر

ولفت إلى أنه تخرج في جامعة الأزهر، وحصل على الماجستير في مصر، وعُين في المعهد القومي للبحوث، ولكن هدفه كان أن يتعلم شيئا جديدا غير موجود في مصر، معربا عن أمله في أن يعود لمصر مرة أخرى ويفيدها بالعلم الذي حصل عليه.

موقف طريف مع أبنائه

وكشف عن موقف طريف مع أبنائه، حيث إنه كان يقول لهم إنه يعمل «دكتور»، فكانوا لا يصدقون لأنه ليس لديه عيادة، ولكنه في الفترة الأخيرة سعيد لأنهم عرفوا ما يفعله.