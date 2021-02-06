مع قرب الانتهاء من تطويره.. 6 معلومات عن «سوق العصر2» ببورسعيد

«سوق العصر 2» بحي العرب في بورسعيد، هو بديل لسوق العرب القديم «ستوتة» بوسط المحافظة، وهو امتداد لـ«سوق العصر1»، ويضم محال خضروات وفاكهة ويجرى الانتهاء من إنشائه وافتتاحه، ضمن خطة محافظة بورسعيد، لتطوير الأسواق العشوائية وإقامة مجمعات خدمية، بالمحافظة والبالغ عددها 16 سوقا.

وتشهد بورسعيد حملة لتطوير الأسواق العشوائية، لتتماشى مع الطفرة الحضارية التي تشهدها المحافظة في إنشاء أسواق حضارية، التي بدأت بسوق الأسماك الجديد والبازار الجديد بحي العرب وبورفؤاد ويجرى استكمالها بحى الضواحي.

ويقدم «الوطن» 6 معلومات عن «سوق العصر 2» الذي يشرف عليه جهاز المشروعات بالمحافظة.

- يقام على مساحة 2000 م2 حيث تمت إزالة المساحة القديمة وتجهيز المكان بالإضافة إلى الطرق المحيطة به، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي سيضم الأنشطة المختلفة للبائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل، في إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحي العرب ليستقبل الباعة الموجودين بعدد من الأسواق العشوائية.

- يتم تصميمه على أعلى مستوى بما يساهم في مواكبة المشروعات التنموية التي حققتها المحافظة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، خلال الحصول على احتياجاتهم اليومية، حيث إن كافة أحياء المحافظة، أصبحت تشهد أسواقا حضارية، لمنع العشوائية والازدحام، التي تؤثر على الشكل الجمالي للمحافظة.

- يتكون سوق العصر من 72 باكية، بالإضافة إلى 55 محلا، تضم عددا من الأنشطة المختلفة، كما يضم مكاتب إدارية وأمن ودورات مياه وأعمال نظافة.

- تم الانتهاء من 95% من الأعمال ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق خلال أسبوعين على الأكثر.

- تم مراعاة اختيار موقع سوق العصر الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الجائلين.

- كما تم تصميم السوق بشكل جمالي وحضاري، بالإضافة إلى أنه جاري العمل في تطوير المنطقة المحيطة بالسوق ورصف كافة الطرق المؤدية إليه.