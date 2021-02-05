«نصبت عليه وقطعت العلاقة».. شاب يرسل صورا جنسية لابن صديقته

نهلت «ريهام» صاحبة الـ43 عامًا من بئر «الحب الحرام»، مستغلة علاقة آثمة مع شاب يصغرها بـ20 عامًا، واقعة في حالة عشق واهية، غير مدركة أن العشيق يوثق لحظاتهما الحميمية بـ«الصوت والصورة»، أثناء سباحتهما مع تيار النشوة، المصاحبة لأوقات «الجنس» التي تجمعهما سويا، محاولة النصب عليه في مبلغ 10 آلاف جنيه اقترضته منه وولت عنه، قاطعة علاقتها به، وما كان من الأخير إلا إرسال المقاطع المصورة لنجلها على هاتفه.

زعمت «ريهام»، أن سيارتها معطلة، وتريد مبلغ 10 آلاف جنيه لإصلاحها، فلم يتردد العشيق في إقراضها المبلغ، بعد فترة وعند طلب المبلغ، وجدها تراوغه، حتى اللقاءات المحرمة حرمته منها، فما كان منه إلا أن حصل على رقم هاتف نجلها، وأرسل صور جنسية تجمعه بوالدته عبر الـ«واتساب».

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من «ريهام. م» 45 سنة سيدة أعمال، تفيد بقيام شخص يدعى «أحمد. م» بابتزازها، عن طريق إرسال صور جنسية لها إلى نجلها عبر هاتفه المحمول، في محاولة لابتزازها، لكي ترد مبلغ مالي، كانت اقترضته منه، أو ممارسة الجنس معها.

وأضافت أن الشخص المتهم، أقرضها مبلغ 10 آلاف جنيه، وبعد فترة طلب منها أن تعيده إليه، لكنها رفضت بسبب عدم وجود أموال في الوقت الراهن، وبعد ذلك طلب منها ممارسة الرذيلة نظير المبلغ، فرفضت، فأرسل صور جنسية لها على هاتف نجلها.

التحريات

وكشفت تحريات المباحث، أن المبلغة تربطها علاقة غير شرعية مع المتهم، والمتهم كان يوثق الأوقات التي تجمعهما عن طريق تصوير الفيديوهات.

وأضافت التحريات، أن المبلغه ادعت بأن سيارتها معطلة، وطلبت من المشكو في حقه مبلغ 10 آلاف جنيه لكي تصلح السيارة، فلم يتردد العشيق المشكو في حقه، وأقرضها المبلغ.

وتابعت التحريات، أن المشكو فى حقه عندما طلب منها رد المبلغ رفضت، وبعد عدة محاولات للتواصل معها من خلال الاتصال على هاتفها، كانت ترفض الرد عليه، ثم أرسل الصور والفيديوهات الجنسية التي جمعتهما إلى نجلها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.