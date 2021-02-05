5 وفيات بكورونا في القليوبية خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، وفق البيانات الرسمية لمديرية الصحة اليوم الجمعة، 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمستشفيات المحافظة المختلفة.

وبحسب البيان، سجل مستشفى قها للعزل الصحي حالة وفاة واحدة اليوم، بينما سجلت مستشفى بنها العام حالتي وفاة، ومستشفى كفر شكر المركزي والتأمين الصحي النموذجي ببنها حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وكشف المصدر أن الوفيات جاءت لكل من: «محمود س ع»، 73 سنة من قرية كوم الأطرون، التابعة لمركز طوخ، و«بشري ع ا»، 67 سنة، و«فايزة ر ع»، 71 سنة من قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز كفر شكر، و«أم محمد أ ا» 60 سنة من مدينة شبين القناطر، و«أم الرزق ع ش» 75 سنة من قرية نامول، التابعة لمركز طوخ.

يذكر أن المحافظة سجلت اليوم 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات من خارج المحافظة، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

فيما سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بإجمالي 14 إصابة جديدة، بينما سجلت 3 مدن «صفر إصابات» على مستوى المحافظة، هي: قها، وشبين القناطر، وشرق شبرا، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12582 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 923حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 789 حالة، وبنها 3936 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1324حالة، وشبين القناطر 864 حالة، وطوخ 1613، وقليوب 859 حالة إصابة، ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 732 حالة إصابة.

وبحسب البيان، أعلنت وفاة 5 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفي قها للعزل الصحي، وكفر شكر المركزى، وأبو المنجا المركزي، والتأمين الصحي ببنها، كانوا محجوزين بتلك المستشفيات.