مصاب وجارٍ البحث عن صاحبه.. حصان في مقلب قمامة يثير تعاطف أهالي بنها

شهدت مدينة بنها واقعة أثارت تعاطف مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تداولهم صورة لحصان داخل أحد مقالب القمامة بقرية كفر الجزار بمركز بنها، ويبدو عليه وجود إصابة في قدمه، مطالبين بسرعة تدخل أجهزة الطب البيطري أو مركز علاج بيطري، والتحرك لإنقاذه، خاصة أن أحداً لم يتوصل لصاحبه.

وتكهَّن البعض أن صاحبه ربما يكون تخلص منه في هذا المكان، بسبب إصابته وعدم قدرته على رعايته، وربما خرج الحصان من مكان رعايته لدى صاحبه، ولم يستطع أن يعود للمكان.

وتعاطف النشطاء مع الحصان، وتداولوا رسالة على أكثر من صفحة، جاء فيها «يا جماعة الحصان ده موجود في كفر الجزار أمام مسجد التابعين بدون طعام أو شراب ومصاب إصابة بالغة في رجله الأمامية اليسرى بعد أن تركه صاحبه لمصيره، فاللي يقدر يعمل له حاجة عن طريق الطب البيطري أو الإخوة الأطباء البيطريين إللي في الجروب يبقى جزاه الله خيراً».

وحاول بعض متسخدمي «فيسبوك» التواصل مع مستشفيات بيطرية أو مديرية الطب البيطري، ولكن إجازة يوم الجمعة حالت دون ذلك.

وبعرض المشكلة على مصدر بالطب البيطري، أكد أنه سيتم إخطار المستشفى البيطري بمشتهر بالتحرك لمكان الحصان لمساعدته وتقديم العلاج له في حال الوصول إليه في هذا المكان وعدم تحركه منه، مؤكداً أن الحصان يبدو عليه أنه تائه من أصحابه لوجوده داخل أحد مقالب القمامة للبحث عن طعام، مشيراً إلى أن الصورة التي تم تداولها له، لم يظهر فيها مدى إصابة الحصان، وهل هي خطرة من عدمه، مشيراً إلى أنه في حال الوصول لهذا الحصان، ستُقدم له كل أوجه الرعاية المطلوبة، وذلك بعد إبلاغ المديرية صباحاً لتحرك العاملين لمكان الحصان، نظراً لأن اليوم الجمعة إجازة رسمية، مناشداً أي شخص قريب من المكان بتقديم الرعاية المطلوبة للحصان لحين الوصول إليه.