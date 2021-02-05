جهاز «القاهرة الجديدة»: مشروعات عملاقة لحل مشكلة الصرف والأمطار قريبا

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الاستعدادات لمواجهة الطقس والأمطار، لم تتوقف منذ عامين، وهناك مشروعات عملاقة تقدم حلولًا جذرية، لمشكلات الصرف عموما، والأمطار بصفة خاصة.

إنشاء 16 بيارة شحن جوفي

وأضاف «غنيم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أنه خلال آخر 10 شهور، استعانوا باستشاري كبير لدراسة لعلاج مشكلة الأمطار وتجمعات المياه التي تحدث في المدينة، وكان هناك 16 نقطة تتجمع فيها المياه، وتم إنشاء 16 «بيارة شحن جوفي»، وإعادة عمل «اللاند سكيب» لحدائق مزروعة بطريقة فنية بتدرج وتخفيض المنسوب، ويضاف عليها آبار شحن جوفي، لاستيعاب أي كميات أمطار، وتم بالفعل إنجاز 5 حدائق، وتم إنشاءها وفقا لدراسات على التربة لمنع وصول المياه إلى المحاور الرئيسية في المدينة.

حلول مستمرة غير متوقفة

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنهم لم يتوقفوا ولن يتوقفوا لأن الحلول مستمرة لمواجهة أي طوارئ، وهناك أعمال لرفع كفاءة منشآت الصرف الصحي، وازدواج للخطوط الناقلة.

توقعات الطقس خلال هذه الأيام

هذا، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقلبات في الأحوال الجوية، في الفترة من الأربعاء 3 فبراير إلى الجمعة 5 فبراير، على أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بدءا من السبت حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على اغلب المناطق.

وكشفت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة ورأس غارب والزعفرانة والطور والسويس وكاترين ونخل ورأس سدر و شرم الشيخ.