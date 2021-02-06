أديب تعليقًا على أزمة كنيسة البازيليك: المسألة في الرمزية مش الدين والعمر

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على أزمة كنيسة البازيليك في مصر الجديدة، إن هناك صعوبة في التعامل مع المدن القديمة، سواء بالتطوير أو الحذف أو الإضافة، وهذا موجود في العالم كله، والمجتمع المصري يواجه هذه التطورات في الفترة الأخيرة، موضحا أنها بدأت بأنفاق مترو الزمالك، وهذه الأزمة مرت وعدت، ولكن بعدها ظهرت أزمة الـ«كايرو أي»، وبعدها أزمة كنيسة البازيليك.

أهمية الرمزية ولمسة الجمال

وأضاف «أديب»، في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، الجمعة: «الأمر الجيد هو أن الشعب حسه صاحي، وهذه هي مصر»، موضحا أنه يتم الحفر لبناء كوبري إلى جانب كنيسة بنيت عام 1911، وهذا لتحسين المرور في هذه المنطقة، والعبقرية في هذا الأمر هو أنك تستطيع عمل تطوير وكباري، وتحسين للأماكن، ولكن مع الحفاظ على طابع وأثرية المكان، مشيرا إلى أن البعض تحدث عن عمر الكنيسة، ولكن المسألة ليست بالعمر، ولكنها بالرمزية، و«مش لازم يبقى عمرها 400 و500 سنة، مش دي القضية.. لكن المكان ده الرمز فيه هو الكنيسة.. والمسألة لا تتعلق بالدين»، مشددا على أنه لا يتحدث عن رمز مسيحي أو إسلامي، ولكن طابع الحياة في هذا المكان.

أهمية الاستعانة بالمتخصصين والحوار المجتمعي

وتابع الإعلامي أنه إلى جوار هذه الكنيسة يوجد جامع أيضا، وفي هذه الأمور يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي، كما يحدث في الدول الأجنبية، ويتحدثون معا حول طريقة تنفيذ المشروع، وما هي الجدوى الخاصة به، مشيرا إلى أن هناك متخصصون يستطيعون الحفاظ على الكنيسة والشكل الجمالي، مع بناء الكوبري أيضا، خاصة وأننا في الفترة الأخيرة زحف القبح على الكثير من المدن القديمة، وتحتاج إلى الكثير من التطوير والتجميل، وفي نفس الوقت نحافظ على مظهرها.

وتساءل: «هل كان من الممكن أن نعمل الكوبري في اتجاه قصر البارون إمبان!! هو عمره في نفس العمر.. كان شكله هيبقى عامل إزاي!! اللي أقصده إننا عايزين لمسة جمال وحوار.. ولما فتحنا مشروع الـ(كايرو آي) وجدنا أعضاء مجلس النواب يفتحون الموضوع، وهناك تحركات.. بالطبع نتفهم أهمية المشروعات القومية.. ولكن بعض المشروعات يمكن تنفيذها بشكل يحافظ على جمال المنطقة».