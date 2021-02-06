نيويورك تايمز تطلق مسابقة للتعريف بمصر.. بها سؤال عن مبارك

أطلقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مسابقة على الإنترنت، كتحد عالمي حول المعرفة، وهي تدور حول مصر وحضارتها العريقة.

يتضمن الاختبار القصير المكون من خمسة أسئلة حول التاريخ والثقافة والحضارة القديمة والموقع الجغرافي والمدن والشواطئ والطبيعة والثقافة والعادات والتقاليد لشعبها.

الأسئلة والأجوبة مصحوبة بصور ومعلومات عن المعالم السياحية والأثرية والطبيعية للموقع، بالإضافة إلى أماكن الترفيه الموجودة فيه.

في السؤال الأول تم وضع خريطة، والطلب من المتسابق تحديد موقع مصر الجغرافي في قارة أفريقيا، حيث كتب تحت هذا السؤال «معلومة للأجانب»، حيث تعتبر مصر، البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي، وواحدة من أقدم الثقافات في العالم، تقع في الركن الشمالي الشرقي من أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

السؤال الثاني، تشتهر مدينة الأقصر، بماذا؟ والإجابة هي (وادي الملوك)، مشيرا إلى أن هذا الموقع يحتوي على ما لا يقل عن مئات القطع أثرية مختلفة، بما في ذلك مقابر النبلاء والملكات والفراعنة مثل توت عنخ آمون.

السؤال الثالث عن عاصمة مصر الحالية، وإجابتها لكثيرين سهلة، لكن حينما تضع إجابتك تخرج لك معلومات كثير عن المدينة التي تطل على أطول نهر في العالم.

السؤال الرابع كان من هو أكثر رئيس بقى في حكم مصر في العصر الحديث؟ وكانت الإجابة حسني مبارك، فيما جاء السؤال الخامس، ما هو رمز القوة لدى المصريين واستخدموه في حراسة الإهرامات فكانت الإجابة هي الأسد.

وقال ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة ترويج السياحة المصرية، إن المسابقة تسويقية جيدة لمصر، ومن المأمول أن تروج للمواقع السياحية والأثرية المصرية من خلال تشجيع متلقيها على زيارة البلاد والتعرف عليها وعلى تاريخها.

فيما رحبت مصر بالتأكيد بالترويج بعد مسابقة الجريدة، حيث تلقى قطاع السياحة فيها ضربة هائلة في بداية جائحة فيروس كورونا، ازدادت الأرقام منذ إعادة فتح البلاد في يوليو، لكن حظر السفر والبطء في طرح اللقاح دفع الكثيرين إلى تأخير السفر للسياحة فيها كباقي دول العالم المتأثرة بالأزمة الصحية.