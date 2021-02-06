دماء على أبواب المساجد.. ثأر وخلافات أنهت حياة 9 أشخاص في بيوت الله

في مساجد أذن الله أن يذكر فيها اسمه، وتطيب برائحة العطور والبخور، وتُزينها «المُصليات» والمنابر، قام من استحل قدسيتها، واستباح حُرمتها، فدنسها الأشقياء بدماء الأبرياء، إمّا بسبب الثأر أو الخلافات أو حتى مواقف «هزار» انقلبت «بجد» وانتهت كلها بغرق السجاد بدماء الأبرياء.

مقتل مُسن أثناء خروجه من مسجد أخذًا بالثأر في أسيوط

لقي مُسن مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، وذلك أثناء خروجه من المسجد، إثر خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليه والجناة، بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى مأمور مركز شرطة أبنوب، إخطارا يُفيد بوصول بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بمقتل شخص أثناء خروجه من المسجد بقرية المعابدة الشرقية بدائرة المركز، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل «أحمد محمد أحمد السراج»، 65 سنة، أثناء خروجه من المسجد.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز وجود خلافات ثأرية بين عائلة القتيل «السرارجة» وعائلة «البعارقة» بالقرية، تجددت اليوم بمقتل المجني عليه.

مصرع 3 وإصابة 4 داخل مسجد في أسيوط بسبب خلافات ثأرية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم شقيقان وأصيب 4 آخرون في هجوم داخل مسجد، عقب صلاة الجمعة، لخلافات ثأرية بين عائلتين بعزبة النقطة التابعة لقرية بني قرة بالقوصية، في أسيوط.

وتلقى العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع هجوم داخل مسجد بعزبة النقطة التابعة لقرية بني قرة دائرة المركز، وسقوط وفيات ومصابين.

وتبين من المعاينة وقوع الهجوم لخصومة بين عائلتين تجددت، أمس، عندما وقعت مشادة بين شخصين من أبناء العائلتين تعدى أحدهما على الآخر "بعصا " فانتظرته أفراد العائلة الأخرى، أمام المسجد، وعندما رآهم احتمى بالمسجد، فلاحقوه وأطلقوا النيران بشكل عشوائي، ما أسفر عن مصرع شقيقين وإصابة 4 آخرين، ونقلت الجثث إلى المستشفى الجامعي، والمصابين إلى المستشفى المركزي، وجرى تحويلهم إلى المستشفى الجامعي.

مقتل شخص بطلق ناري أمام مسجد في أسيوط

لقي شخص مصرعه، متأثرًا بطلق ناري في الرقبة أمام مسجد ناصر وسط مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، بوصول بلاغ من الأهالي بمقتل علي عبدالغني محمد أحمد "عربجي كارو"، بطلق ناري على يد مجهول أمام مسجد ناصر بشارع النميس دائرة القسم.

هزار قلب لجد.. مقتل عامل على يد زميله داخل مسجد بالدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل المركزي، باستقبال شاب مصاباً بجرح طعني غائر في الصدر من الجانب الأيسر، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المدعو «هشام أ. أ.»، 46 سنة، مقاول، ومقيم بشارع محمد فتحي دائرة قسم أول المنصورة، في محضر الشرطة، قرر أن المجني عليه يعمل طرفه، وأنه أثناء قيامه وزميله المدعو «محمود ن. أ.» بأعمال ترميم مسجد «فاروق سويلم»، الكائن بقرية «برمبال القديمة»، دائرة مركز منية النصر، حدثت مشادة بينهما، بدأت بـ«هزار»، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بآلة حادة، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت مباحث منية النصر، بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم التحفظ عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 230 لسنة 2021 إداري مركز منية النصر، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

واعترف «مجدي أ. ع.»، 26 سنة، مبيض محارة، في تحقيقات النيابة، أنه أثناء عمله وزميله المدعو «محمد كارم محمود»، 23 سنة، مبيض محارة، ومقيم شارع الجلاء دائرة قسم أول المنصورة، دخلا معاً في نوبة من الهزار، إلا أنه سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية بينهما، ونتيجة لحالة الغضب استل سكيناً كان معهم بموقع العمل داخل المسجد، وطعن به زميله في الصدر، ليسقط قتيلاً على الفور.

مقتل مؤذن على يد عامل داخل مسجد بدمياط بسبب خلافات أطفال

شهدت قرية السنانية التابعة لمركز دمياط حادثا بشعا أسفر عن مقتل مؤذن مسجد داخل المسجد الذي يعمل فيه، وانتقلت قوات مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد سمير، وبإشراف اللواء سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

وأفاد مصدر أمني لـ «الوطن»، أن مجدي مأمون سالم فودة (59 عاما، مؤذن مسجد) لقي مصرعه على يد «العربي.أ.ر» (26 عاما، عامل موبيليا)، بعد طعنه داخل المسجد وفر المتهم هاربا، بسبب مشكلات أطفال، وتكثف القوات جهودها لضبط المتهم الهارب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12540 جنح مركز دمياط لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبحسب شهود عيان أكدوا وقوع الجريمة داخل «مسجد العمال» بالسنانية بسبب أطفال، حيث وقعت مشكلة بين طفلين أثناء لهوهما مع بعضهما البعض فإذا بوالد أحدهما يسأل من تعدى على نجله بالضرب فوقعت مشادة كلامية فخرج والد الطفل الأول ينتظر والد الطفل الثاني لحين دخوله المسجد فلاحقه بسكين فتدخل «المجني عليه» لمنع المشاجرة فقام الآخر بطعنه وتوفي على الفور وأصيب آخر يدعى السيد .ص.

مقتل شخص وإصابة 3 على يد مختل نفسيا داخل مسجد بدمياط

شهدت قرية شرمساح بدائرة مركز الزرقا بدمياط، جريمة قتل بشعة ليلة العيد، وذلك أثناء تأدية المصلين لصلاة العشاء بالمسجد، حيث قام المتهم بقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وذلك بعد تسديد عدة طعنات للضحايا وتم نقلهم لمستشفى الزرقا المركزي.

وبحسب ما أفاد مصدر أمني لـ «الوطن»، فقد ألقت القوات القبض على المدعو «سامي .ف.أ» المتهم بقتل محمود زكي محمد عبدالرازق بجرح نافذ بالصدر وإصابة 3 آخرين، وأغلقت القوات مداخل ومخارج المسجد وكثفت القوات من تواجدها بالقرية.

وبحسب ما أفاد مصدر طبي فقد أصيب كلا من سامي محمود الألفي عبدالمحسن (50 عاما- فلاح) ومصاب بجرح قطعي بالرأس، وآخر بالزراع الأيسر، ووائل الدسوقي عثمان عبدالخالق (43 عاما- حلواني) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، ومحمد محمود محمود الألفي (24 عاما- طبيب) مصاب بجروح بالرأس، وجميعهم مقيمون بقرية شرمساح بدائرة المركز.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6634 جنح مركز شرطة الزرقا لسنة 2016م.

مقتل إمام مسجد في الركعة الثانية بزاوية الرحمة بالهرم

سكون تام في زاوية الرحمة وقت صلاة الجمعة، الجميع يسيطر عليه الخشوع، المؤذن ينادي للصلاة بعد انتهاء الخطبة، سكان شارع الأمراء بالهرم اعتادوا الصلاة في هذا المنزل، وتحديدًا خلف الإمام «أحمد»، أقيمت الصلاة وانتهت الركعة الأولى، وقبل انتهاء الثانية، دخل رجل إلى المسجد، وتخطى صفوف المصلين، ليسدد 3 طعنات في جسد الإمام الشاب لحظة سجوده، ما جعله يسقط غارقًا في دمائه، ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

أخطر المصلون رجال الشرطة، وحضرت وتمكنت من ضبط المتهم وتمت إحالته للنيابة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قال أحد شهود العيان، إن مشادة وقعت بين الإمام والقاتل قبل صلاة الجمعة مباشرة.

وأضاف الشاهد خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الراجل جه وقال للإمام اقرأ آية الكرسي مرتين، قاله مش هقراها الجمعة دي، قاله هتقراها غصب عنك، فالإمام قاله هقراها الجمعة اللي جاية».

وتابع: «المصلين ردوا عليه وقالوله الإمام محدد خطبته، واللي هيقراه فيها ولو مش عاجبك امشي، وأول لما الإمام سجد أول سجدة، اتقدم وداس على الناس وإداله 3 طعنات في ضهره».

واستطرد: «القاتل معندوش أي مشاكل نفسية ومقيم جنبنا في الدور الرابع، عمر الإمام ما أضر حد وكل جمعة بييجي ولا عمره زعل حد وعنده 27 سنة ولسه متجوز ومعاه عيلين».

وأوضح: «محصلش أي خلاف قبل الخطبة غير بتاع قراءة آية الكرسي، وسمعنا الإمام بيقول (آه) 3 مرات، وواحد من الناس كان قاعد حذره إنه ممكن يحصل حاجة النهارده، ولما مسكناه قال دا من إخوان إبليس».