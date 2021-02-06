غلق 3915 محلا و1931 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق بالقاهرة

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة خلال حملاتها لمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، من غلق 3915 محلًا خالفت مواعيد الغلق.

وفي سبتمبر الماضى تم غلق 50 محلًا، وفى شهر أكتوبر تم غلق 81 محلًا، وفي شهر نوفمبر 65 محلًا، وفي شهر ديسمبر 1349 محلًا مخالف، أما شهر يناير الماضي فشهد غلق 1272محلًا،علاوة على غلق 100 محل مخالف بداية من شهر فبرايرالجاري.

غلق 1931 ورشة مخالفة

وأضاف مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن»، أن عدد الورش المخالفة لمواعيد الغلق والتي اُتخذ قرارات بغلقها تعدت 1931 ورشة، ففي ديسمبرالماضي تم غلق 1117 ورشة، وفي شهر يناير تم غلق 768 ورشة، و46 ورشة مخالفًا في فبراير الجارى، لافتًا إلى أن الحملات مستمرة يوميًا في مختلف الأحياء لمتابعة التزام المنشآت بمواعيد فتح وغلق المحال.

ودعا المصدر القائمين على المحال والمطاعم والمقاهى والورش والأنشطة الأخرى إلى الالتزام بالمواعيد المقررة، وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

منع إقامة السرادقات

وأشار إلى التشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة ووزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث يتم اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، إضافة إلى استمرار المنع الكامل لإقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

متابعة الالتزام بارتداء الكمامة

وأوضح أنه يتم متابعة الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات والمنشآت وأماكن التجمعات، وتحرير غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا على المخالفين من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، فضلًا عن متابعة الالتزام بنسبة تشغيل 50% في المطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.