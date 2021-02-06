«العليا للفيروسات» تحذر المواطنين: لا تستهينوا بالإجراءات الاحترازية

أكّدت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه يجب على جميع المواطنين الفترة الحالية عدم الاطمئنان والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه وباء فيروس كورونا.

وأضافت أستاذة الصحة العامة لـ«الوطن»: «مش لازم نطمئن وضروري الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة المرض، حتى لا تحدث أي مستجدات تؤدي إلى خطورة الموقف».

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنَّ هناك عدد من المواطنين ذات الأعمار الصغيرة من غير المصابين بأمراض مزمنة في السن أصيبت بالمرض، ووصلوا لحالات و درجات خطرة من المرض، مؤكّدة أنَّه رغم انخفاض أعداد الحالات المسجياة من قبل وزارة الصحة بشأن المرض، إلا أنَّه لا يجب الإطمئنان، ويجب أخذ الاحتياطات والحصول على التطعيم ضد لقاح كورونا إذا اتيحت الفرصة لذلك .

«العليا للفيروسات»: الالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من كورونا

وأشادت عضو اللجنة العليا للفيروسات بخطوات أساتذة وعلماء المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي، تجاه ما يتم إنجازه من أعمال تتعلق بمجابهة فيروس كورونا، والتي منها العمل على إنتاج لقاح لكورونا محلي الصنع، لافتة إلى أنَّ اللقاح المصري حتى الآن ثبت نتائج إيجابية على الحيوانات، مؤكّدة أنَّ خطوة الدخول في عصر اللقاحات إيجابية.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية المشددة الفترة الحالية والمقبلة، تحسباً لأي مستجدات للمرض أو تحورات له أو ظهور طفرات جديدة له، مؤكّدة أن خير وقاية من الإصابة بالمرض هو التشديد على تطبيق الإجراءات المشددة والالتزام بارتداء الكمامة وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي فضلاً عن الإلتزام بالعادات السليمة للاكل والإهتمام بتناول العناصر و الفيتامينات المحفزة للمناعة، فضلاً عن الإبتعاد عن الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية و التي من بينها المقاهي التي تقدم الشيشه، منوهة أن الشيشه ناقل رئيسي لكورونا