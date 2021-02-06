إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة بطريق بلبيس

أُصيب 10عمال، اليوم، في انقلاب سيارة «ربع نقل»، تقلهم على طريق «بلبيس - السلام»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق «بلبيس - السلام»، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم . وتحرر محر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، فيما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى للاستماع لأقوال المصابين.

وفي وقت سابق أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات بسبب الشبورة على طريق «بردين- الزقازيق» وتلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتصادم عدة سيارات بطريق «بردين - الزقازيق» ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام.