طقس مستقر بجنوب سيناء وسانت كاترين تستقبل 200 سائحا

شهدت محافظة جنوب سيناء، طقسامستقرا،اليوم، بعد هطول أمطار غزيرة وسيول على بعض المدن على مدار يومين، وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار حالة الطوارئ في كافة القطاعات.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم، أن الطقس مشمس بكافة مدن المحافظة، وجميع الطرق والمطارات والموانئ تعمل بشكل طبيعي، وجرى تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمياه الجوفية للمرور على المناطق التي تعرضت للسيول أمس بمدينة رأس سدر لحصر كميات المياه التي جرى تخزينها في البحيرات الصناعية.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إن الشركة دفعت بالسيارات والبدالات بكافة مدن المحافظة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة المختلفة، خاصة المدن التي تعرضت للأمطار والسيول، موضحة أن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار في الطقس.

ومن جانبه أكد خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كارين، استقرار حالة الطقس بالمدينة وسطوع الشمس على كافة أرجائها، بعد أن كانت مظلمة نهار أمس نتيجة الغيوم التي غطت سماء المدينة.

وأشار نائب رئيس المدينة في تصريح له اليوم، إلى أن سانت كاترين استقبلت اليوم 200 سائحا، بينهم 144 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم، و 56 زائرا مصريا، وجاري تنفيذ برامجهم السياحية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء رفعت درجة الإستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

وأهابت محافظة جنوب سيناء ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الخاصة بالحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأجسام المعدنية ‏أثناء سقوط الأمطار تجنبا لخطر الصعق الكهربائي .