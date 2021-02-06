انتهاء تقييم المتقدمين لوظائف بـ«مياه مطروح»

اختتمت لجنة التقييم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، اليوم، أعمالها لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائيين وفنيين تحلية شفويًا، وذلك بعد اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70%، وطبقا للشروط العامة للإعلان عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الرسمي.

وقال المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن أعمال التقييم للوظائف الجديدة المعلن عنها استمرت على مدار عمل ثلاث أيام، بدءًا من يوم الخميس 4 فبراير حتى السبت 6 فبراير، لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف.

وأضاف خالد، في تصريحات صحفية، أن جميع أعمال التقييم تجرى بالتنسيق بين أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية، بعيداً عن التحيز والمحاباة لصالح العمل في ظل اللوائح والقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع جميع تعليمات الوقاية من أعمال تعقيم، والالتزام بإرتداء الأقنعة الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد، وقياس درجات الحرارة لجميع المتقدمين.

ووجه رئيس شركة مياه مطروح، الشكر لأعضاء لجنة التقييم على الجهد المبذول، وإنتقاء أفضل العناصر بموضوعية وفقا لمعايير الكفاءة فى الإختيار من أجل الدفع بأفضل العناصر للعمل داخل الشركة.

وانت اللجنة ضمت ضمن بين أعضائها كلا من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، وعمرو الماحي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالشركة القابضة، واللواء عبد الرحيم السيد مدير عام الأمن بالشركة القابضة، ومحمد النجار مدير شئون العاملين بالشركة القابضة، وخالد محمود عضو الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة المياه في أسيوط، والصرف الصحي بالإسكندرية، والبحيرة عبر «الفيديوكونفرس».

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، قد أعلنت وظائف خالية مهندسين وفنيين للعمل في بعض إدارات الشركة، ومحطات التحلية والصرف الصحي، وروافع المياه؛ وذلك طبقا لاحتياجات الشركة من خلال مسابقة وظائف.