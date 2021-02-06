حالتان لتعرض العداد «أبو كارت» لفصل متكرر

يتابع عدد كبير من المواطنين استهلاكهم الشهري بانتظام من خلال المراقبة الدائمة لشاشات العدادات الخاصة بهم، خصوصا بعد ارتفاع شرائح استهلاك الكهرباء إما لترشيد استهلاكه أو ضبطه للمحاسبة على فاتورة تتناسب مع إمكانياته واستهلاكه الفعلي.

التأكد من سلامة العداد

ويقوم المواطنون باستمرار بمتابعة عداد الكهرباء للتأكد من سلامته لأنه قد يكون سببا رئيسيا في ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة وجود عطل به سواء كان عدادا تقليديا أو مسبق الدفع.

حالات الفصل المتكرر للعداد

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حال تعرض العداد مسبق الدفع للفصل المتكرر فيكون السبب إما أن يكون هناك زيادة في الأحمال لدى المشترك تتعدى الحمل الأقصى لقدرة العداد وفي هذه الحالة يتم إعادة التيار بعد 5 دقائق لمدة 3 مرات فقط.

وأشار المصدر إلى أن السبب الثاني لحالات الفصل المتكرر للعداد هو عدم ربط «روزيتة» العداد جيدًا وهنا يتم إعادة الربط وإذا ثبت تلاعب المشترك بالروزيتة يتم تحصيل غرامة.

خطة لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لاستبدال ما يقرب من 27 مليونا من العدادات التقليدية القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع وذكية للقضاء على مشاكل الفواتير ومواكبة التطور التكنولوجي للعدادات الحديثة.

وتنشر «الوطن» مميزات العدادات مسبقة الدفع وأهمها لا يوجد أي نسبة خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك.

يبين للمستهلك نوع شريحة المحاسبة

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقى من رصيده الشهري وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

حساب قيمة الاستهلاك

- لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريقة مراقبة العداد.

يقضي على سرقات التيار

- يمنع سرقة التيار الكهربائي من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط يقدر بقيمة 18.50 جنيه.

يحذر المشترك بقرب انتهاء الرصيد

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصلا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.