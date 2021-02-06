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محمود مسلم

تحصيل 143 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالإمارات

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الوطن
01:49 م | السبت 06 فبراير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، في الحصول على مستحقات المرحوم «ن.ع.ن.ع» الذي وافته المنية طبيعياً في نهاية شهر أغسطس 2020،  وحصول ورثته على 33 ألفاً و629 دراهماً إماراتياً، أي ما يوازي 143 ألفا و611 جنيهاً.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم صرف مستحقات المرحوم «ن.ع.ن.ع»، وذلك بعد انتهاء إجراءات متابعة وصول إعلام الوراثة، وتم تحويل شيك باسم والدته بالمستحقات التي بلغت 33629,01 ألف درهم إماراتي بما يعادل 143611 جنيهًا.

وقدم مكتب التمثيل العمالي، واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي نيابة عن وزير القوى العاملة، ومن جانبهم وجهوا الشكر للشركة ووزارة القوى العاملة لمتابعتها المستمرة من خلال مكتب التمثيل العمالي حتى استلام كامل مستحقات المتوفي.

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