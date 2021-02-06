هواة السيارات الكلاسيكية يجبرون الشركات على المزج بين الوقود والكهرباء

بعد التطور الرهيب فى السيارات الكهربائية، والتحول العالمى إلى هذه السيارات الصديقة للبيئة، وتوالي قرارات عدم السماح بترخيص السيارات التى تعمل بمحركات احتراق داخلى، تذمر أصحاب هواية جمع السيارات الكلاسيكية التى تعمل بمحركات احتراق داخلى بسبب منعهم فى المستقبل من ترخيص سياراتهم الكلاسيكية.

لذلك أعلنت بعض شركات تعديل السيارات الى تحويل السيارات الكلاسيكية التى تعمل بمحركات احتراق داخلى الى سيارات تعمل بمحركات كهربائية، بالإضافة إلى صناعة سيارات كلاسيكية تعمل بالكهرباء.

هذه الخطوة شجعت معظم أصحاب هواية جمع السيارات فى العالم إلى تحويل بعض سياراتهم لسيارات كهربائية، ونجحت هذه الفكرة فى انجلترا كثيرا، ومن ضمن أكثر السيارات التى تم تحويلها الى الكهرباء هى سيارات "لاند روفر" الكلاسيكية.

ولكن على عكس الشركات التى أعلنت عن تعديل السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية، أعلنت شركات أخرى عن صناعة سيارات كلاسيكية بمحركات احتراق داخلى أقوى من السيارة الأصلية.

ومن ضمنهم شركة "Classic Recreations"، التى أعلنت عن سيارة جديدة وهى "Ford Mustang Shelby GT500CR 1967"، وأعلنت عنها بمحرك سعة 5.2 لتر تربو مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف "V".

وتولد قوة 810 حصان وأقصى عزم للدوران 813 نيوتن متر وتصل لسرعة قوى 322 كم، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات، وهو نفس المستخدم فى فورد موستنج GT موديل 2020.

لم تقدم الشركة حتى الأن اى معلومات اضافية عن التسارع أو عدد النسخ التى سيتم انتاجها، ولكنها أعلنت أن سعر النسخة القياسية بسعر 265 ألف دولار أى ما يعادل مايقرب من 4 مليون 150 ألف جنية

أما النسخة الموجودة فى الصور بسعر 298 ألف دولار أى مايعادل مايقرب من 4 مليون 664 ألف جنية مصرى بدون جمارك أو ضرايب.

فكرة هذه الشركة هى المزج بين الماضى والحاضر عن طريق تعديل أو صناعة السيارات الكلاسيكية القديمة، ولكن بتكنولوجيا حديثة، وأنظمة أمان متطورة بالإضافة إلى قوة أكبر.