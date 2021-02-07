القنوات المتاحة للتقدم بشكاوى من الخدمات الحكومية كالمرور وبدل فاقد

تقدم بوابة الحكومة المصرية الكثير من الخدمات للمواطنين، كإستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وخدمة حجز تذاكر القطارات وخدمات مكاتب الشهر العقاري وخدمات نيابات المرور وغيرها من الخدمات، إلا أن هناك بعض الخدمات لا تقدم على أكمل وجه ويشتكي منها المواطن ولا يعرف كيف يصل صوته للمسئولين.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في ضوء خدمات اليومية التي تقدها لقرائها على مدار الساعة، القنوات المتاحة للتقدم بشكاوى بخصوص الخدمات الحكومية.

كيفية التقدم بشكوى بشأن الخدمات الحكومية

وفقا لبوابة الحكومة المصرية، فإن هناك عددا من القنوات المتاحة للشكاوى هي:

- أولا يمكن التواصل مع خدمة شكاوى واستفسارات المواطنين على بوابة الحكومة المصرية .

- ثانيا يمكن الاتصال بالأرقام المختصرة التالية: رقم 133 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز اتصال شركة القاهرة لمياه الشرب، خدمة العملاء بشركة، القاهرة لمياه الشرب، مركز اتصال شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- إذا كانت هناك شكوى خاصة بالنيابة الإدارية يمكن الاتصال برقم 16117 للتواصل مع الهيئة العامة للنيابة الادارية.

- وإذا واجهتك مشكلة في خدمات التأمين الاجتماعي، يمكنك الاتصال برقم 16217 للتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- كما يمكن أيضًا الاتصال برقم 16035 الهيئة العامة للاستثمار.

- ويستطيع المواطن الاتصال على رقم 16117 للتواصل مع الهيئة العامة للرقابة على المال، وذلك في حالة تقديم شكاوى خاصة بالخدمات المالية الحكومية.

- كما يمكن الاتصال على رقم 19468 بوابة الحكومة المصرية، وزارة الدولة للتنمية الادارية، التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات، وزارة التضامن الاجتماعي، قطاع الهجرة، قطاع القوى العاملة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

-واخيرا إذا كانت هناك شكوى متعلقة بالخدمات المقدمة لذوى الاعاقة، يمكن في تلك الحالة الاتصال على رقم 0800888666 كونه الخط الساخن لذوي الإعاقة.