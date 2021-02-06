المصيلحي يفتتح فرعا جديدا لـ«اللولو الدولية» باستثمارات 165 مليون جنيه

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع هايبر جديد بمجموعة «اللولو الدولية» إحدى استثمارات المجموعة في مصر، وهو الفرع رقم 3 في مصر ورقم 200 على مستوى المجموعة، بمساحة تفوق 9 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ165 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال الثلاثة منافذ الذي تم افتتحها في مصر حتى الآن تصل إلى 2000 فرصة عمل، بحضور المهندس معتز السطوحي، ممثل مجموعة اللولو بمصر، رئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر.

وعقد الوزير على هامش الافتتاح، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرنس، مع يوسف علي رئيس مجموعة اللولو الدولية، تناول فيه الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل في 18 مشروعا في أكثر من 11 محافظة، ثم الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تطوير المنافذ، وأن الهدف من ذلك رفع كفاءة منظومة التجارة الدخلية، وقريبا بداية عمل البورصة السلعية، ومن المقرر في موسم القمح المقبل، وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول.

وأضاف الوزير أنه من المقرر الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة في شهر إبريل المقبل، ويؤدي إلى رقع الكفاءة وتوفير السلع وبأسعار مناسبة، وحتى يتم ذلك كان لا بد من إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية على مدار 3 سنوات، وأن هناك 10 مناطق يتم تجهيزها حاليا.

جاء ذلك خلال على هامش افتتاح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه، بحضور المهندس معتز السطوحي، ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر.

وأوضح الوزير أنه تم طرح 4 من المستودعات الاستراتيجية، ومن المقرر البت في المظاريف، 14 فبراير، بهدف توفير الأماكن التخديرية للسلع الجافة والمبردة وكل السلع، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نهاية العام الجاري، وسيتم إنشاء 3 فروع لمجموعة اللولو في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور، بجانب إنشاء فروع في محافظات أخرى، لافتا إلى أنه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية، وتم إنشاء الشركة الخاصة بها، وسيتم عمل تجريبي للبورصة بمنظورهم المعلومات في موسم القمح المقبل، ونستهدف 4 ملايين طن قمح في الموسم المقبل، ودخل 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الأقماح بجانب وجود صومعتين.

وأوضح الوزير أن كل ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، ويتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وأنه خلال أسبوع وحتى 10 أيام، سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة، وفقا للشروط وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

وتقدم الوزير بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، حول مدينة الذهب، لافتا إلى أننا تقدمنا لعمل مشروع لسوق ذهب وتم العرض على الرئيس، ووجه بتحدد الموقع اللازمة لإنشاء مدينة، وتم تحديد المواقع المختلفة، سواء في العبور والعاصمة الإدارية، وتم التوجيه بأن موقع العاصمة الإدارية يكون أفضل وعلى مساحة من 100 إلى 120 فدانا، ويتضمن مركزا رئيسيا لتجارة ومعروضات الذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش ومنطقة بها ورش ومصانع ومركز تميز لتدريب العمالة الفنية والتصميمات وجزء للورش التدريبية بجانب لوكاندة ومنطقة ترفيهية.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا الفرع يعد الثالث لمجموعة اللولو في مصر وتبلغ مساحته نحو 9 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 165 مليون جنيه، ويتضمن عددا من السلع المعروضة داخل الهايبر ماركت، تقرب من 35 ألف صنف من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغدائية، وعدد فرص العمل المقرر توظيفها في المنافذ الثلاثة التابعة لمجموعة اللولو، وتم افتتحها حتى الآن في مصر تصل إلى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف «عشماوي» أن عدد الفروع المستهدف افتتاحها مع مجموعة اللولو، وبالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 فروع في 7 محافظات «بإجمالي مساحات تصل إلى 100 ألف متر مربع»، بالإضافة إلى منطقة لوجيستية بمساحة 25 فدانا في مدينة العاشر من رمضان، فضلًا إلى 4 فروع إكسبريس أخرى، لافتا إلى أنه يتم تصدير 300 منتج من السلع لفروع مجموعة اللولو في الخارج.

وأوضح مساعد أول وزير التموين أن مجموعة اللولو تعمل في 22 دولة خليجية وعربية وآسيوية وأن الفرع الذي تم افتتاحه اليوم هو رقم 200 على مستوى المجموعة، وتبلغ إجمالي استثمارات المجموعة حول العالم ما يزيد على مليار دولار، يبلغ عدد العاملين في المجموعة 55 ألف عامل وتبلغ قيمة مبيعات المجموعة 8.4 مليار جنيه سنويًا، ويبلغ عدد العملاء التي تخدمهم المجموعة يوميًا ما يقرب من 1.6 مليون عميل.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، أن هايبر مجموعة اللولو الدولية الذي تم افتتاحه اليوم، بمنطقة التجمع الخامس، يتضمن حاليا 35 ألف صنف من منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية بجانب أيضا تخصيص أجنحة للإلكترونيات والملابس والأجهزة الكهربائية بما يتيح للمستهلك التنوع في السلة السلعية من مكان واحد، ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبة 15% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.