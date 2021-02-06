تجديد حبس عامل لاتهامه بإلقاء طفل من أعلى مدرسة في سوهاج

قررت محكمة أخميم الابتدائية بسوهاج، برئاسة المستشار أحمد أبوسديرة، تجديد حبس عامل، متهم بإلقاء طفل من فوق مدرسة ابتدائية بمدينة أخميم، عندما أراد الطفل إحضار كرة من أعلى المدرسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإلقاء طفل من أعلى المدرسة، مما نتج عنه إصابته بكسر بالذراع الأيمن، وحددت المحكمة جلسة يوم 13 فبراير الجاري لنظر تجديد الحبس.

كانت المحكمة قد نظرت يوم 30 يناير الماضي، أوراق القضية، وقررت استمرار حبس المتهم لجلسة اليوم، بناء على طلب محامي الدفاع بتأجيل القضية، وتم تجديد حبس المتهم في جلسة اليوم 15 يومًا، واحتساب المدة الماضية ضمن قرار الحبس.

وكانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيقات مع المتهم، ووجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل إلى الطب الشرعي.

وكانت مدرسة العمري الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأخميم بمحافظة سوهاج، قد شهدت، واقعة اتهام موظف بالمعاش لعامل بالمدرسة بإلقاء ابنه البالغ من العمر 9 سنوات من فوق المدرسة في أثناء دخوله إليها لإحضار كرة استقرت فوق سطح المدرسة.

وأصيب الطفل بكسر في الذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وإجراء عمليتين جراحيتين للطفل، وتركيب شرائح ومسامير للطفل، كما أصيب الطفل بجرح أعلى الحاجب الأيسر.

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهم ويدعى «فتحي.أ» 59 عامًا، وتم القبض عليه بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، وأنكر المتهم في التحقيقات ما نسب إليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت صحة الواقعة.

وأكد الطفل المجني عليه عبدالحميد السبع، 9 سنوات، تلميذ في الصف الثالث الابتدائي لـ«الوطن»، صعوده إلى المدرسة لإحضاره كرة استقرت فوق سطحها وكان بصحبته شقيقه عبدالرحمن، 10 سنوات، وطفل آخر، وعندما شاهدهم عامل المدرسة بدأ في مطاردتهم، وتمكن من الإمساك به وكسر ذراعه، وألقى الطفل من أعلى سطح المدرسة في الشارع الخلفي.