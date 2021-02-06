توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا

أعلنت العيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بكل الأنحاء، مع وجود كثافة في الشبورة المائية مع حركة رياح معتدلة، وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود يوم الإثنين، طقس نهارا شديد البرودة ليلا بكل الأنحاء مع نشاط الرياح وكثافة في الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأحد 7 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 8 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12.