2 مليون و727 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء الأسبوع الماضي بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الأسبوع الماضى وصلت لـ2 مليون و727 ألفا و742 طلب تصالح تم استلامها من قبل المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا على التصالح وتقنين الوضع فى مختلف المحافظات وباب التقديم مفتوح حتى نهاية شهر مارس المقبل وفق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لافتا إلى أن الراغبين في التصالح عليهم استغلال الفرصة لتصحيح أوضاعهم بالتصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للمواطنين لتشجيعهم على التصالح.

مخالفات البناء شوهت العمران

وأشار إلى أن مخالفات البناء أدت إلى ظهور عشوائيات وتشوهات في العمران خلال العقود الماضية وحاليا يتم معالجة ذلك وتصحيح الوضع وستشهد الأحياء والمدن والقرى أحداث نقلة حضارية خلال الفترة المقبلة وسيتم القضاء على العشوائيات في إطار خطة الدولة تطوير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطن وضبط العمران من خلال اشتراطات البناء الجديدة، وعدم السماح بأى تجاوزات أو مخالفات مرة أخرى، لعدم الضغط على المرافق من خلال توزيع العقارات ذات الوحدات السكنية الجديدة وعدم السماح بالزحام والتكدس فى أماكن معينة.

عدم السماح بأي تجاوزات مرة أخرى

وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بأى تجاوزات مرة أخرى، وأي أعمال بناء جديدة ستكون وفق نظام محكم ومخطط للحد من العشوائيات وأى مخالفات تظهر، لافتا إلى أن ملف التصالح يهدف إلى القضاء على المخالفات وتقنين الأوضاع، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة للبناء ستعظم الثروة العقارية وترسخ للتخطيط العمراني بعيدا عن التشوهات والتجاوزات التى حدثت فى الفترات السابقة، فلن يسمح بأى تعديات على الأراضى مرة أخرى أو بناء دون الحصول على رخصة، وأي مواطن يريد البناء سيعرف كل الاشتراطات والضوابط وستكون معلنة للجميع وهناك خطوات يتم اتباعها لمن أراد الحصول على رخصة.