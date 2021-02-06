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عاجل.. حبس نجل صفوان ثابت 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب وترحيله للسجن

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جيهان عبد العزيز
07:57 م | السبت 06 فبراير 2021
حبس

حبس

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس سيف نجل صفوان ثابت رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة جهينة، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية بحسب مصادر مطلعة على التحقيقات وتم ترحيله إلى سجن طرة لقضاء الحبس الاحتياطى.

وألقت أجهزة الأمن القبض على سيف ثابت من داخل منزله بكمبوند شهير فى مدينة 6 أكتوبر وأحالته إلى جهات التحقيق اليوم التى تولت التحقيق معه باتهامات تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

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