«البترول»: هنحول سيارتك للغاز خلال 5 ساعات وادفع على 10 سنين

تواصل مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التابعة لشركتي وزارة البترول «غازتك» و«كارجاس» في مختلف المحافظات تحويل السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة بشروط وتسهيلات محفزة للمواطنين ومن أهمها عمليات التقسيط والفائدة التى لم تتجاوز 3% وتقسيط من 7 إلى 10 سنوات..

واستهدفت المبادرة في الخطة الأولى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر» كما تم تخصيص خط ساخن من قبل وزارة التجارة والصناعة للاستفسارات 16733 بجميع محافظات الجمهورية.

وشرحت مصادر لـ«الوطن» أن من أهم الشروط للاشتراك في مبادرة إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي: يجب ألا يقل سن صاحب السيارة المراد تحويلها، عن 21 عاما، وألا يزيد عن 55 عاما، عند تسديد الأقساط، يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وبشرط أن تكون سارية.

وأضافت المصادر أن يقوم العميل بكتابة تعهد بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة، حسب شروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد وهو بيان إجمالي الدخل الشهري، وتقديم المستندات التي تدل على ملكية عقارية أو حيازة أرض، وديعة بالبنك، ويمكن أن تصل مدة السداد إلى 10 سنوات، تدفع كأقساط متساوية على 120 شهرا، متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور كحد أقصى.

من المستندات التى يتطلب توافرها لإحلال السيارات للعمل بالغاز، أن يقوم العميل بتقديم الأوراق التالية..

- تقديم صورة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية بالنسبة للعميل والضامن.

- يجب تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من العميل والضامن «سواء عقد إيجار، أو تمليك لمحل الإقامة، إيصال كهرباء، أو فاتورة تليفون، إيصال مياه» بشرط أن يكون حديث وألا يمر عليه أكثر من 3 شهور.

- تقديم صورة رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

الامتيازات:

ويتضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك وهي من أهم الامتيازات التى توفرها الدولة لهذه المبادرة وذلك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والداخلية، كما سيتم تخصيص موظفين وأماكن محددة داخل وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص.

وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أعلنت عن مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي الهدف منها استهداف سيارات الأجرة والميكروباص والملاكي بهدف توفير بيئة نظيفة.