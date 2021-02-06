بالترتيب.. أكثر المحافظات ارتفاعا في درجات الحرارة: تصل لـ26 مئوية

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس من غد وحتى الجمعة، ارتفاعا تدريجياً بدرجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، مع انتشار للشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأعلنت الهيئة في بيانها درجات الحرارة المتوقعة الأحد الموافق 7 فبراير على مدن ومحافظات مصر، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد، أما على السواحل الشمالية الشرقية فيكون الطقس معتدلا نهاراً، باردا ليلاً، وعلى السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء نهاراً، بارد ليلاً.

فيما تشهد معظم الأنحاء انتشارا للشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويرصد «الوطن»، في هذا الصدد أعلى المدن في درجات الحرارة الأحد، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر حرارة الأحد 7 فبراير

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأعلى حرارة، كالتالي:

شلاتين

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

رأس حدربة

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

حلايب

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

الأقصر

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

أسوان

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

أبو سمبل

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

إدفو

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

أبو رماد

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

قنا

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 08.

الطور

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

شرم الشيخ

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الغردقة

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.