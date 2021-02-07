3 فئات عمالية لا تخضع لقانون العمل.. منهم خدم المنازل وحراس العقارات

عندما شرعت الدولة، في تنظيم علاقات العمل بمؤسسات القطاع الخاص، حرصت أن يكون هناك قانون العمل الموحد، لينظم علاقات أطراف العمل الإنتاجية الثلاثة، المنشأة وصاحب العمل والعامل، بحيث يحصل كل من الأطراف الثلاثة على كل حقوقه، ويقوم بكل واجباته.

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، أهم منظومة العمل التي لاتخضع لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد، وتأتي على النحو التالي:

القانون العام الموحد الذي يحكم علاقات العمل

-المادة 3:

وتنص على أن يعتبر هذا القانون، هو القانون العام الموحد الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

-المادة 4:

لا تسري أحكام هذا القانون «قانون العمل الموحد» على كل من :

1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .(2)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ومنهم منسقو الحدائق ، وحراس العقارات.

3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.

- المادة 5:

ونصت على أنه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأي مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

- المادة 6 :

تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة، بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.