وكيل «الصناعة» بالنواب: ليس هناك نية لإنشاء كوبري أمام كنيسة البازيليك

شدد النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، ووكيل لجنة الصناعة، أنه بعد الفحص والتحقق تأكد من جهات رسمية اليوم السبت، أنه لا وجود نية لإنشاء كوبري أمام كنيسة البازليك أو بجوارها أو فوقها.

وقال «السلاب»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن يوم الثلاثاء الماضي، تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود «مجسات»، تعمل في محيط كنيسة البازبليك، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من حزب «مستقبل الوطن» لبحث الأمر، وتم تكليفه بالتقصي والتحقيق في هذا الموضوع والتأكد من أنه هناك مخطط لإنشاء كوبري بجوار الكنيسة أو فوقها أم لا.

بعد مشاهدة الخرائط لا وجود لكباري بمنطقة الكنيسة

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد تقصيه عن الأمر، ومشاهدة الخرائط، تم التأكيد بعدم وجود كباري بمنطقة البازيليك، وأن كل الرسومات والصور التي ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، ليست إلا مجرد اجتهادت لا صحة لها.

المجسات تخص عمليات تطوير البنية الأساسية بمصر الجديدة

وأوضح أن تلك المجسات الموجودة في الفترة الحالية بالمنطقة، خاصة بعمليات التطوير الشاملة التي ستحدث لمنطقة مصر الجديدة، بالأخص على مستوى البنية التحتيه من صرف صحي ومياه وخلافة، موضحا أن هذا بالطبع ما يأمل به الجميع لرفع مستوى البنية التحتية بالمنطقة.

الصور سببت لغط لدى الناس

وأشار إلى أن هذه الصور تسببت في لغط لدى بعض الناس، وظن البعض أن هناك قرار أتخذ بإنشاء كوبري بتلك المنطقة، مشددا أنه لم يتم أخذ أي قرار بمنطقة البازيليك، منبها أن قرار إنشاء كوبري في منقطة مثل تلك لا يمكن أن «يطلع في يوم وليلة»، موضحا أن الأمر يحتاج إلى مجسات ثم دراسات ورسومات والكثير من الإجراءات، مشددا من جديد، بأنه تم التأكد اليوم من جهات رسمية بعدم وجود نية لإنشاء كوبري بتلك المنطقة.