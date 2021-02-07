السلام والمحبة شعار مصري.. كنيسة دشنا تتبرع لبناء مسجد: ليست أول مرة

قدم وفد كنسي من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، مكون من 3 من الآباء والقساوسة، برئاسة القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، بتوجيهات الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، مساهمة عينية للقائمين على بناء مسجد النعمانى بمدينة دشنا، وسط ترحاب الأهالي بهم حيث يجاور المسجد كاتدرائية مار جرجس.

واستقبل القائمون على بناء المسجد، الوفد الكنسي بالترحاب، وذكروا أن بناء المسجد والذى تبلغ مساحته تقريبا 200 متر، يتم بالجهود الذاتية من الأهالي، وأكدوا على اعتزازهم بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، التي تميز أبناء دشنا، مشيرين إلى أن المساهمة من جانب الكنيسة تؤكد روح المحبة والتسامح وأن أبناء مصر سيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح، وستظل مصر نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام.

يذكر أن هذه الواقعة الملفتة ليست المرة الأولى التي تتبرع فيها إبراشية دشنا وتوابعها بتبرعات عينية ومادية للمساهمة في تشييد مساجد في نطاق مركزي دشنا ونجع حمادي، إذ تبرعت العام الماضي بمواد بناء لصالح مسجد في قرية السلامية في نجع حمادي، سقطت قبته بسبب العواصف والطقس السئ.

نفس الأمر تكرر من الإبراشية مع مسجد في قرية فاو بدشنا حيث حصل الأخير على مساعدات مادية وعينية

المساعدات من ابراشية دشنا وتوابعها لاقت ترحابا كبيرا من أهالي مدينة دشنا، الأمر الذي يوثق تاريخا طويلا من المحبة والسلام والتأخي بين أبناء دشنا مسلمين ومسيحيين، فهم دائما يتبادلون التعاون في التصارع لمساعدة بعضهم لبعض.