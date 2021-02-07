مندوب مصر بالاتحاد الأفريقي يكشف كواليس القمة: زيارتان سبقتاها

قال الدكتور أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا ومندوب مصر الدائم في الاتحاد الأفريقي، إنه في إطار التحضير للقمة الأفريقية جرت زيارتين مهمتين لمصر الأسبوع الماضي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، وتلاها زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أن تحضير مصر للقمة على المستوى السياسي والاستراتيجي على أعلى مستوى.

مصر قدمت مساعدات لما يقارب 6 ملايين دولار لـ 30 دولة

وأضاف «عبد الخالق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرئيس السيسي ركز في بيانه أمام القمة على جهد القارة في التصدي لجائحة كورونا، حيث قدمت مساعدات بنحو 6 ملايين دولار لحوالي 30 دولة، والرئيس تطرق لما هو أبعد من ذلك، مثل عدالة التوزيع والآثار الاقتصادية والاجتماعية، لافتا أن تجربة مصر مثيرة للإعجاب.

القيادة السياسية تمارس دورا راقيا للتعامل مع أزمة السد

وأشار إلى أن القيادة السياسية تمارس دورا راقيا من الصبر الإستراتيجي للتعامل مع ملف السد الإثيوبي، حيث أكد الرئيس السيسي بأن مصر تبذل كل الجهد والمرونة والتطلع لنجاح الوساطة الأفريقية، كما أكد على الثوابت المصرية الواضحة القاطعة أمام كل القادة الأفارقة.