أستاذ تخطيط: الأخطاء الإدارية عودت الناس على «عموم البلوي»

قال الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني في جامعة القاهرة، إن هناك الكثير من الأراضي الزراعية التي لم يتم بناءها ببعد، والتي في حال بناءها من الممكن أن تحدث مشكلات كما حدث في عقار فيصل مؤخرا: «الأخطاء الإدارية خلت الناس تتخيل أن الحياة كده، وده اللي سماه الفقهاء عموم البلوى».

وأضاف «المعفراني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن أول قرار يجب اتخاذه هو تأمين المناطق التي لم يتم بناءها حتى لا تبنى وتزيد مشكلات العمائر على مستوى الجمهورية، وكذا تحديد حجم حرم الطريق ويتم التشديد على أن لا يبني أحد فيه.

وأوضح أنه يجب حصر المباني التي تمثل خطرا شديد ومتوسطا حول الجمهورية، حيث أن المباني القريبة من الكباري قد تؤدى إلى حدوث مشكلات: «مينفعش أجي على طريق سريع أوي وأقرب منه كده، وفيه حتت في الطريق الدائري المباني على بعد مترين».

وأكد أن من قام بالبناء بجوار الطريق الدائري تسبب في مشكلات عديدة، ويجب منع التصالح على المباني شديد الخطورة حول الجمهورية، مع نشر الوعي المجتمعي بخطورة ما يحدث من بناء العقارات بجوار الطرق السريعة.

وأشار إلى أنه من الممكن بناء أسوار عالية على الطريق الدائري، حيث أنه بات غير أمن على المواطنين الساكنين بجواره، كما أنه يعاني الفوضى الكبيرة كـ«التكاتك» أعلى الطريق الدائري وسلالم المشاة: «الناس متصورة أنهم أصحاب حق مش متصورين أنهم جناة في حق أنفسهم».

وتابع: «الطريق الدائري بحاجة لحصر كافة المباني القريبة منه والأكثر خطورة، مع أخذ قرار بإزالة المباني شديدة التهديد للطريق الدائري، ويجري منع اتصالح عليه حتى لا يستمر موضعه، مع توفير تعويضات حتى وإن كانوا مخالفين من باب الرحمة وليس العدل