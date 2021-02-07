رئيس «محلية النواب»: مجال العمران المؤسسي المنظم في غيبوبة منذ 40 سنة

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إخلاء 5 عقارات بجوار عقار الإسكندرية المائل، قائلا إن المياه الجوفية في الإسكندرية مرتفعة، «الوضع صعب، والدولة في مجال العمران المنظم المؤسسي كانت في غيبوبة على مدار 40 عاما، كلنا ورثنا الكلام ده».

وأضاف «السجيني» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن رئيسة الحي الموجود به العقار تقول بأن الحي هو المسؤول، لافتا إلى أن الإدارة الهندسية التابعة للحي كانت تتكون من 18 مهندسا منذ 20 عاما، بينما الإدارة تتكون حاليا من مهندسين اثنين فقط، أحدهما جرى حبسه أمس والثاني يُحقق معه بواسطة النيابة.

وتابع: «احنا ماشيين بالبركة، عشان كده لما كنا بنتكلم عن قانون التصالح ناس متصورة أن الغرض منه الحصيلة وخلاص، والناس هاجمتنا وكان وقت حرج جدا، ولكن الحقيقة أكبر من كده، أحنا عاوزين نعيد الوضع بقدر المستطاع في أقرب وقت ممكن، ونصحح الوضع الصعب على الأرض، طب وهنصححه إزاي وأنا مش شايف، مش مترقمن عند الدولة».

وواصل: «التصالح غرضه رقمنة العقارات وتبدأ الجهات يبقى عندها القدرة أنها تنزل وتعمل معاينات على الطبيعة، أحنا عاوزين نطمن الناس بأن الدولة جادة في تناول الملف، وإذا انصلح ملف العمران في مصر ستنصلح باقي الروافد من صحة وثقافة ونقل ومرور».

وعن عمارة فيصل، قال «السجيني»: «وزارة التنمية المحلية والمحافظين بيتشغلوا على الحوادث دي بشكل ارتجالي ورد فعل، وهيحيل المهندس والإدارة الهندسية للنيابة وممكن يتحبسوا، ويشوفوا الكام عمارة اللي حواليها وخلصت كده، هو ده اللي أحنا بنطلبه؟ مينفعش، وبالتالي القرارات اللي أنت طلعتها يا معالي المحافظ فيما يخص عمارة فيصل تنصرف على عموم العقارات في محافظتك، عمل مؤسسي ياخدله شهر أو سنة».