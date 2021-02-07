محمد عبدالرحمن عن تسميته بـ«توتا»: صاحبي افتكرني شجرة توت

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن سبب تسميته بـ «توتا»، قائلا: «واحد صاحبنا اسمه محمد السيد توب، سماني توتا عشان الموضوع ميبقاش سالك، وسماني الاسم ده وأنا في الجامعة، حس أننا اللي باجي ومعايا سندوتشات ولازم أفطر، ممكن تكون جت من الحتة دي، وقالي أنت عامل زي شجرة التوت اللي كل الناس بتقعد حواليها، فضلت أفكر فيها لحد ما شعري وقع، مش قادر أصدق إني شجرة.. أنا بني آدم».

وروى «توتا»، خلال استضافه ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أحد المواقف الكوميدية منذ صغره في فرن الفينو، قائلا: «كان بقال بيعمل سندوتشات الفينو، ومسمي نفسه سوبر ماركت، وبيعمل الفينو السخن الرفيع، كان عندي ساعتها 7 سنين، وأنا واقف لقيت حد بيقولي مش عاوز تعمل إعلانات؟ وأنا مش واخد بالي وبعد الفينو».

وتابع: «قالي تاني مش عاوز تعمل إعلانات؟ فقولتله أنا؟ عاوز بس أسأل ماما، وبعدين روحت البيت قولت لأمي فرحان بقى، قالتلي أحنا مش بتوع الكلام دي يا بابا».

وذكر «توتا» مواقف كوميدية جمعته مع «أوس أوس»، قائلا: «كان عنده عربية في الأول 127، ولما كنا بنركبها في الحر بتبقى ساونا، وربنا كرمه شوية واشتغل في حاجات جاب بونتو، أوس أوس بيحب العربيات، ولزقنا الاكصدام بتاع العربية ولوناه معاه أسود، عشان يبقى شكلها حلو، علي ربيع لما يبقى معانا في العربية بيشغل أفراح مش أغاني طول الطريق».