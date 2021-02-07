تعرف على حكاية مسرحية أخرجها نور الدمرداش لإسماعيل ياسين (صور)

يعد الفنان نور الدمرداش، واحدًا من الفنانين أصحاب المواهب المتعددة، فبرع في الأداء التمثيلي، حيث شارك في عدد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين، كما كان له العديد من التجارب الإخراجية في الدراما التلفزيونية والمسرح والتي تعاون من خلالها مع فناني الزمن الجميل.

البداية الفنية

كانت بداية الفنان نور الدمرداش مع المسرح بفرقة رائد المسرح زكي طليمات، ومن ثم اتجه إلى السينما بمطلع الخمسينيات بالقرن الماضي ليقدم عدد من الأفلام السينمائية بتلك الفترة التي إشتهر خلالها بتأدية شخصية «الشاب المستهتر» في عدد من الأفلام مثل: «المليونير، الزوجة السابعة، السبع بنات»، إلا أنه برع وحقق نجاحًا كبيرًا بمشاركته في فيلم «صغيرة على الحب» أمام الفنانة سعاد حسني مجسدًا شخصية «صلاح» والتي ظلت عالقة بذاكرة الجمهور حتى الأن.

الإخراج المسرحي

وبالرغم من نجاحه في إخراج عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام، إلا أنه نور الدمرداش في بداياته الفنية خاض تجربة الإخراج المسرحي والتي تعاون خلالها مع الفنان الكوميدي الكبير إسماعيل ياسين ورفيق دربه الكاتب أبو السعود الإبياري.

عام 1956 كانت أول مسرحية يخرجها نور الدمرداش وهي مسرحية «سهرة في الكراكون» من تأليف أبو السعود الإبياري ومن بطولة إسماعيل ياسين، حسن فايق، عبد المنعم إبراهيم وإستيفان روستي، وفي نفس العام قدم «نور» مسرحية أخرى مع إسماعيل ياسين من إخراجه وهي مسرحية «خميس الحادي عشر» والتي جاءت من تأليف أبو السعود الإبياري وشارك في بطولتها محمود المليجي، زهرة العلا، زينات صدقي، عدلى كاسب، حسن فايق كما شارك نور الدمرداش فيها بالتمثيل أيضًا.

ورحل عن عالمنا الفنان نور الدمرداش في مثل هذا اليوم 7 فبراير عام 1994 أثناء تصوير أخر أعماله الإخراجية وهي مسلسل «السقوط في بئر سبع» عن عمر ناهز 69 عامًا بعدما قدم مسيرة فنية قاربت الأربعون عاما نتج عنها ما يقارب الـ100 عمل فني كمخرج وما تجاوز الـ50 عملًا فنيًا في التمثيل.