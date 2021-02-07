أسعار ومواقع أراضي القرعة التكميلية للإسكان المتميز في 5 مدن جديدة

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط الخاصة بحجز 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، هي (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة)، كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت عن طرحها قبل عدة أيام خلال الثامن والعشرين من يناير الماضي.

وأوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة، أن الأراضي المتاحة للحجز، هي أراضي تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراض لهم بالطرح السابق، والذي تم الإعلان عنه في 24 من يوليو العام الماضي، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بقطع الأراضي السكنية، أن مدة حجز القطع سيتاح لمدة 48 ساعة فقط تبدأ يوم 21 من فبراير الجاري، وتنهي في 22 من نفس الشهر.

وأوضحت أن سحب مقدمات حجز الأراضي، لمن لم يحصل على قطعه أرض ستكون خلال 5 أيام عمل من تاريخ نهاية الحجز.

فيما تبدأ عملية استكمال جدية الحجز لمن فاز بقطعة أرض، بداية من يوم 28 وحتى 25 من مارس المقبل.

طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ5 مدن جديدة

وأوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بقطع الأراضي، أن عدد القطع المتاحة للحجز بمدينة بدر 126 قطعة، وفي مدينة العاشر من رمضان 42 قطعة، وبرج العرب 62 قطعة، و136 قطعة بمدينة أسوان الجديدة.

وأشارت كراسة الشروط إلى أن أسعار المتر المربع الواحد بمدينة بدر بلغ 3710 جنيهات، و1920 جنيهًا بمدينة العاشر من رمضان، وفي مدينة برج العرب بلغ 1575 جنيهًا، وفي مدينة أسوان الجديدة 1370 جنيهًا، وفي الفيوم 1735 جنيهًا.

التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمدن بدر، والفيوم الجديدة، وأسوان، والعاشر من رمضان برج العرب.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق، بشرط عدم سحب جدية الحجز، وأن التخصيص سيتم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان.