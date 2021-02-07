غلق أكثر من 11 ألف مقهى لمخالفة المواعيد وتداول الشيشة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن حملات أجهزة المحافظات بالتنسيق مع الشرطة تمكنت من ضبط أكثر من 11181 مقهى مخالف على مستوى الجمهورية بسبب تجاوز مواعيد الغلق أو السماح بتداول الشيشة على مدار آخر 65 يوما، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على النظام والحد من الفوضى والتجمعات، علاوة على استمرار حظر تداول الشيشة في الكافيهات والمطاعم حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف لـ«الوطن» أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من خطر كورونا، داعيا المواطنين إلى معاونة الدولة في الالتزام بالإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن أي مقهى تضبط وهي تقدم الشيشة لزبائنها يتم على الفور مصادرة المعدات وإغلاق المقهى وتغريم القائم عليها ما لايقل عن 4 آلاف جنيه، وأيضا في حالة تجاوز المقهى لمواعيد الغلق يتم غلقه ولا يفتح إلا بإذن من الحي المختص، مؤكدا أن حملات أجهزة المحافظات بالتنسيق مع الشرطة مستمرة في مختلف الأحياء والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه يتم متابعة كل الضوابط من الالتزام بارتداء الكمامة داخل المنشآت والمواصلات وأماكن التجمعات، وتحرير غرامة لغير الملتزمين قدرها 50 جنيها، مع متابعة مدى التزام الأسواق والمنشآت المختلفة من محلات ومطاعم وكافيهات وورش ومولات بالاشتراطات التي أقرتها الدولة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن تلك الإجراءات يتم التأكد على منع الزحام والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في المواصلات والمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق نسبة إشغال 50% في المطاعم والكافيهات لمنع التجمعات.

وأشار إلى استمرار عدة إجراءات أخرى ضمن توجهات الدولة لمواجهة الفيروس ومنها التصدي لأي محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة، فضلا عن التأكيد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الملف، خاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية التي أقرتها وزارة التنمية المحلية أول ديسمبر الماضي واتخاذ إجراء الغلق لمدة أسبوع لأي منشأة تخالف مواعيد الغلق.