فيروس كورونا يضيف 11 مليون مستخدم لإنترنت المحمول خلال سنة

في مفاجئة من العيار الثقيل، اجتذبت شركات المحمول في مصر 11.4 مليون مستخدم جديد للإنترنت عبر المحمول بنهاية سبتمبر 2020، حيث وصل عدد المستخدمين 50.6 مليون مستخدم، مقابل 38.1 مليون مستخدم في سبتمبر 2019، بحسب التقرير الموجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادر عن وزارة الاتصالات.

انتشار وباء كورونا سبب زيادة عدد المستخدمين

وأرجع خبراء الاتصالات، أسباب ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول خلال هذه الفترة إلى انتشار وباء كورونا خلال العام 2020، واعتماد المواطنين على الإنترنت بشكل رئيسي في العمل والترفيه والدراسة.

وقال إسلام خالد خبير الاتصالات، إن اعتماد طلاب المدارس على الإنترنت أحد أسباب زيادة مستخدمي الإنترنت، مؤكدا على أنه من المتوقع ارتفاع أعداد المستخدمين للإنترت عن طريق المحمول خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وصول الإنترنت الأرضي لكل المناط، على المستوى الجمهورية، مطالبا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالضغط على شركات المحمول لتحسين جودة الإنترنت لديها.

إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز اتخذ عدة إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن تلك الإجراءات تتلخص في إعداد استطلاع رأي لتقييم خدمات الهاتف المحمول من قبل المستخدمين وقياس مدى رضاهم، حيث يقيس الجهاز المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهريا، إتاحة ترددات جديدة لمقدمي خدمات الاتصالات.

وتابع المصدر، أن الجهاز طرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري لأول مرة باستخدام تقنية الـTDD والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية الـFDD والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات، مشيرا إلى أن تلك الترددات تساهم الجديدة تساهم في عمل نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث من المتوقع زيادة سرعة نقل البيانات باستخدام الترددات الجديدة بنسبة 70% عن السرعات الحالية للشبكات في المناطق المغطاة.