تعيين 224 شابا واستخراج 126 شهادة مهارة ورخصة مزاولة حرفة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 224 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 861 شابا، منهم 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة، و127 رخصة مزاولة الحرفة منهم شهادة لذوي القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا منها 3 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و7 منح مواليد بـ14 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ75 عاملا وعاملة بإجمالي 34 ألفا و113 جنيها.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة فتشت المديرية على 191 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 20 محضرا، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 89 منشأة، وإعادة التفتيش على 157 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ210 منشآت أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم عمل 4 دورات تدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، استفاد منها 15 متدربا، وعمل 2 دورتين تدريبيتين أخرييين في التفصيل والحياكة لـ 24 متدربة، ودورة أخرى في مجال التبريد والتكييف لـ14 متدربا، كما تم عمل دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب لـ10 متدربات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها وديا، وإحالة شكوتان منها للمحكمة العمالية وجهات أخرى للاختصاص، و12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.