رفع 325 حالة إشغال ومصادرة 39 شيشة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، واستهدفت للحملات المقاهي المخالفة للقرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، ومقار الدروس الخصوصية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 39 شيشة بمركز ومدينة كوم حمادة، ورفع 136 حالة إشغال مخالفة بشوارع (المقريزي والسريع والموقف والأوتوبيس ومحور الليثى والجامعة وعرابي و النفق) بمدينة دمنهور، فضلًا عن إزالة 150 حالة إشغال بالسوق العمومي بمركز ومدينة رشيد، وإزالة 39 حالة إشغال طريق عبارة بمركز ومدينة أبو حمص.

وخلال المرور على مواقف السيارات، تم فرض 10 محاضر ضد مخالفي ارتداء الكمامات بحوش عيسى.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة عدة حملات مرورية، أسفرت عن تحرير 30 مخالفة عدم ارتداد كمامات في كوم حمادة، وغلق وتشميع مقهى بدون ترخيص بشارع «أحمد زويل»، في مدينة دمنهور، مع أخذ تعهد بالتزام المقهى بالضوابط المقررة عقب فتحها ومزاولة النشاط مرة أخرى.

كما نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة حملات مكثفة على الكافتيريات والمقاهي المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي، ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.